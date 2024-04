Bewirtung am 1. Mai? Feuer in beliebtem Lokal in Trier-Zewen: Wie es nach dem Brand weitergeht

Update | Trier-Zewen · Feueralarm an der Mosel in Trier-Zewen: In einem bekannten Restaurant gab es am Dienstagmorgen einen Küchenbrand. Nun gibt es Neuigkeiten, wie es dort vor allem am 1. Mai weitergeht.

30.04.2024 , 13:26 Uhr

21 Bilder Feuer beim Moselaner in Trier-Zewen 21 Bilder Foto: TV/Wolfgang Steil