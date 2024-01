Fahndungserfolg bei Trier Zoll entdeckt eine halbe Tonne verstecktes Marihuana

Ein Zufallsfund war diese riesige Menge Drogen keineswegs. Gemeinsam mit dem Zoll hatte die Trierer Staatsanwaltschaft zuvor ermittelt. Ein Wörtchen in der Pressemitteilung legt nahe, dass diese Ermittlungen außergewöhnlich intensiv und riskant waren, und zwar das Wörtchen „verdeckt“. Haben die Ermittler also einen oder mehrere Beamte mit Tarn-Identität in einen internationalen Drogenring eingeschleust, so wie man das in Krimis oft sieht? Sind die Informanten noch immer undercover? Versucht man nun, nach dem Drogenkurier noch die dicken Fische zu bekommen?