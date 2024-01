Fahndungserfolg bei Trier Zoll entdeckt eine halbe Tonne verstecktes Marihuana

Zuvor hatte es verdeckte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trier und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main (Dienstsitz Kaiserslautern) gegeben. So konnte der aus Spanien kommende LKW am 10. Januar in den späten Abendstunden nach dem Grenzübertritt aus Luxemburg durch die Beamten angehalten und durchsucht. Der 52 Jahre alte bosnisch-herzegowinische Fahrer des in Slowenien registrierten LKW wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier hat eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Trier wegen des dringenden Tatverdachts der Einfuhr von und des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft angeordnet.