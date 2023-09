Vorfahrt missachtet Zusammenstoß am Trierer Verteilerkreis – Eine Person verletzt

Der Fahrer war am Samstagabend am Verteilerkreis in Trier unterwegs und nahm die Spur unter der Brücke, um links auf die Zurmaienerstraße stadteinwärts abzubiegen. Dabei übersah der Fahrer ein von rechts kommendes Auto, mit welchem er zusammenstieß. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, meldet die Polizei. An beiden Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren die Polizei Trier und die Berufsfeuerwehr Trier.