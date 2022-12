Blaulicht : Stau in Trier: Autos in der Südallee zusammengestoßen

Foto: Agentur Siko 14 Bilder Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen in der Südallee Trier

Trier Mehrere Menschen sind am Dienstagmittag bei einem Unfall in Trier verletzt worden. Was bislang bekannt sind.

Gleich sechs Autos sind am Dienstagmittag in der Südallee in Trier in Fahrtrichtung Kaiserthermen zusammengestoßen. Beim Unfall auf Höhe der Einmündung Saarstraße sind fünf Menschen leicht verletzt worden, meldet die Polizei. Grund war ein medizinischer Notfall eines Fahrer, der mit den anderen Wagen zusammstieß. Der Schaden liegt laut Polizei bei circa 100.000 Euro. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen, der Stau reichte zurück bis zum St.-Barbara-Ufer.

Foto: dpa/Stefan Puchner