Trier : Zwei Feuerwehreinsätze wegen heißer Herdplatten

Symbolbild. Foto: TV/Frank Göbel

Trier In Trier-Zewen und in der Altstadt waren am Wochenende angeschaltete Elektroherde der Grund für Brände.

In der Franz-Ludwig-Straße riefen Nachbarn am Freitag gegen 19.50 Uhr die Feuerwehr, nachdem in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Weil in der betroffenen Wohnung niemand die Tür öffnete, verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zugang. Zu Hause war niemand. Auf dem Elektroherd in der Küche kokelte allerdings unter anderem ein Frühstücksbrettchen auf einem heißen Kochfeld vor sich hin. Offene Flammen hatten sich noch nicht entzündet. Die Feuerwehr belüftete die verrauchte Wohnung. Niemand wurde verletzt.