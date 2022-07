Feuer : Zwei Flächenbrände in Trier: Feuerwehr löscht in Quint und am Kenner Wasserwerk

Zwei Flächenbrände in Trier: Feuerwehr löscht in Quint und am Kenner Wasserwerk

Trier Gleich zwei Feuer sind am Sonntag kurz hintereinander ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte jeweils zu einem mehrstündigen Einsatz aus. Die Lage am frühen Abend.

An gleich zwei Orten in Trier sind am Sonntag Flächenbrände ausgebrochen. Die Feuerwehr ist in Quint und am Kenner Wasserwerk im Einsatz. Obwohl die Feuerwehrkräfte für längere Zeit im Einsatz sein werden, gibt es zumindest in einer Hinsicht Entwarnung: Es sind keine Menschen durch die Brände in Gefahr.