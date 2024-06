Polizei ermittelt Pfefferspray-Attacke: Zwei Männer bei Auseinandersetzung in Trier verletzt

Der 21-jährige Tatverdächtige, der nach Polizeiangaben bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und bereits eine Haftstrafe verbüßte, wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise zum Tatgeschehen unter 0651/9779-5210 an die Polizeiinspektion Trier.