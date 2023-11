Brutal zusammengeschlagen Erneute Schlägerei in Trierer Club – Mann schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Trier · Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen Mann im Forum Club in Trier schwer verletzt. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass ein Streit in der Disco eskaliert.

10.11.2023 , 13:20 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler