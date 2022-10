Blaulicht : Feuerwehr rettet achtjähriges Mädchen in Trier von Felsvorsprung

Foto: Fritz-Peter Linden

Trier Ein Mädchen saß am Samstag in Trier auf einem Felsvorsprung fest. Die Feuerwehr rückte mit Höhenrettern an.

Zu einer Höhenrettung musste am Samstagnachmittag gegen 14.10 Uhr die Feuerwehr zur Domäne Avelsbach in Neu Kürenz ausrücken. Ein achtjähriges Mädchen hatte auf einem Felsvorsprung gespielt und traute sich nicht mehr zurück. Kurzerhand wurde die Feuerwehr alarmiert. Glücklicherweise war der Vorsprung nicht so hoch, so dass die Feuerwehr über eine Steckleiter das Kind sicher wieder herunterbringen konnte. Da das Kind unverletzt blieb, konnte es den Eltern übergeben werden. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier, die