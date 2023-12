Einsatz in Trier Rauch in der Wohnung - Feuerwehr rückt aus

Gegen 20.37 Uhr löste nach Mitteilung der Trierer Berufsfeuerwehr ein Rauchwarnmelder in der Wohnung eines Hauses in der Glockenstraße aus. Dort war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit einem Löschzug der Wache 1 aus und nahm die erforderlichen Maßnahmen auf. Nähere Informationen zur Ursache der Rauchentwicklung lagen am Abend zunächst noch nicht vor.