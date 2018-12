später lesen Brand im Dachgeschoss (Update) Trierer Flüchtlingsunterkunft muss geräumt werden – Feuerwehreinsatz führt zu Verkehrsbehinderungen FOTO: TV / Florian Blaes FOTO: TV / Florian Blaes Teilen

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Einsatz in der Eurener Straße in Trier ausgerückt. In der Jägerkaserne, in der Geflüchtete untergebracht sind, brannte es in einem Zimmer in der oberen Etage. Von Florian Blaes und Nathalie Hartl