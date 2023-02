Hilfsorganisation @fire : Trierer Helfer in der Türkei: Mutter und Kind nach 20-stündiger Rettungsaktion aus Trümmern gerettet (Fotos)

Foto: @fire 16 Bilder Rettungseinsatz: Trierer Feuerwehrleute mit @fire im Erdbeben-Gebiet in der Türkei

Trier/Türkei Sie haben sich fast 20 Stunden durch die Trümmer gearbeitet, die das Erdbeben in der Türkei hinterlassen hat. Zwei Trierer Feuerwehrleuten ist es im Einsatz mit der Hilfsorganisation @fire gelungen, eine Mutter und ihr Kind zu retten. So lief der Einsatz ab.

Eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter konnte in der Nacht lebend aus einem eingestürzten Haus im türkischen Kahramanmaraş gerettet werden. Die Einsatzteams der deutschen Hilfsorganisation @fire und der britischen Hilfsorganisation SARAID arbeiteten fast 20 Stunden lang unermüdlich an der schwierigen Rettung.

Mitten drin Florian Zonker (37) und Christoph Reuter (30) aus Trier, die mit 17 Helfern und zwei Rettungshunden von Frankfurt Richtung Türkei geflogen sind.

So lief der dramatische Rettungseinsatz im Erdbebengebiet in der Türkei

Nachdem am frühen Mittwochmorgen bereits zwei Menschen von dem Such- und Rettungsteam von @fire gerettet werden konnten, wurden die Mutter und ihr Kind gegen 05:00 Uhr morgens in den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes geortet. Daraufhin startete eine schwierige Rettungsmission im Wettlauf gegen die Zeit. Bei Minustemperaturen drohten Mutter und Kind zu erfrieren.

Fast 20 Stunden lang arbeiteten sich die Katastrophenhelferinnen und -helfer durch die Trümmer hindurch. Mit schwerem Gerät und in Handarbeiten galt es einen Tunnel durch die Trümmer zu schaffen, um Mutter und Kind retten zu können. Um 00:30 Uhr war es in der Nacht zum Donnerstag dann geschafft: Die Mutter und ihre sechsjährige Tochter konnten lebend aus den Trümmern befreit werden.

Zonker ist verantwortlich für den Katastrophenschutz bei der Berufsfeuerwehr Trier, Reuter ist dort Wachabteilungsführer. Florian Zonker war bereits 2020 nach dem Explosionsunglück in Beirut und nach dem Erdbeben in Haiti 2010 im Hilfseinsatz. Beide sind auch zu Hause in ihren freiwilligen Feuerwehren aktiv, Zonker in Waldrach, Reuter ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Olewig.

Feuerwehrleute aus Trier helfen bei der Rettung von Erdbebenopfern

Die beiden Trierer sind Mitglied bei @fire, einer gemeinnützigen Hilfsorganisation, die weltweit schnelle Nothilfe nach Naturkatastrophen leistet. Die Helfer sind in der Waldbrandbekämpfung (WFF) sowie dem Suchen und Retten von Verschütteten nach Erdbeben (USAR) speziell ausgebildet. Alle der mehr als 400 Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und unentgeltlich.

Die Verstärkung für das @fire-Team, die am Mittwochabend am Frankfurter Flughafen gestartet ist, ist in der Nacht am Flughafen in Adana angekommen. Die 20 zusätzlichen Helferinnen und Helfer machen sich mit einem Rettungshund nun auf den Weg nach Kahramanmaraş.