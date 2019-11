Trier : Trierer Polizei fahndet nach tätowierter Einbrecherin

Wer kennt diese Frau?, fragt die Polizei. Foto: Polizei Trier. Foto: Polizei Trier

Trier Die Polizei fahndet nach einer unbekannten Frau, die am Sonntag, 29. September, an einem Einbruch in ein Haus am Kestenberg in Trier beteiligt gewesen sein soll.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, stiegen unbekannte Täter an diesem Tag zwischen 7.30 Uhr und spätem Nachmittag in das Haus ein. Sie überwanden einen Zaun, der das weitläufige Anwesen umschließt, um unbemerkt an die Häuser zu kommen und verschafften sich Zutritt in eines der dort befindlichen Gebäude, ohne an Beute zu gelangen. Bei mindestens einem Tatverdächtigen handelt es sich um die Frau, die von einer installierten Kamera gefilmt wurde. Nun fahndet die Polizei mit Fotos aus der Aufzeichnung nach ihr. Auffallend ist der tätowierte Schriftzug „Du hast gelernt was Freiheit heißt und das vergiss nie mehr“, der am rechten Schlüsselbein der Verdächtigen prangt. Die Fotos befinden sich unter https://s.rlp.de/X73 Die Kripo Trier bittet um Mithilfe: „Wer kennt die Frau und kann Angaben zu ihrer Herkunft und ihrem Aufenthalt machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes gesehen?“