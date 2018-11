später lesen Kriminalität Passant riecht Kiffer: Polizei schnappt Dealer FOTO: dpa / Karl-Josef Hildenbrand FOTO: dpa / Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Twittern

Teilen



Dank des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers, war die Polizei am frühen Montagabend erfolgreich in der Bekämpfung der Drogenkriminalität. Der Zeuge hatte einen „süßlichen Geruch“ aus Richtung einer Gruppe rauchender Jugendlicher wahrgenommen, die sich am Brunnen am Willy-Brandt-Platz aufhielten.