Blaulicht : Trierer Polizei stellt mehrere LKW-Ladungen Diebesgut sicher

Trier Die Trierer Kripo hat mehrere LKW-Ladungen mutmaßliches Diebesgut in Trier-Nord sichergestellt.

Kurz nach sechs Uhr am Montagmorgen begann die Durchsuchung eines Anwesens in Trier-Nord. Das teilte die Polizei Trier mit. In mehreren Kellerräumen stellten die Beamten der Kriminalinspektion Trier mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei eine Vielzahl von Fahrrädern, Motorrollern sowie Fahrrad- und andere Fahrzeugteile sicher. Drei LKW-Fahrten waren zum Abtransport des mutmaßlichen Diebesgutes erforderlich. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei sollen die vermutlich gestohlenen Fahrzeug- und Fahrzeugteile in den Kellerräumen gelagert und teilweise demontiert worden sein.