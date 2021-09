Betrug : Trierer Polizei warnt vor gefälschten Rechnungen von Amazon

Trier Die Trierer Polizei geht zwei Fällen von Rechnungsbetrug nach.

Der Polizei sind bislang zwei Fälle von Rechnungsbetrug bekannt geworden. Eine 42-jährige und eine 58-jährige Frau aus Trier erhielten per Post am 1. September eine Rechnung von Amazon. Beide wurden aufgefordert, ihre bestellte Ware fristgerecht zu bezahlen. Auf den identischen Rechnungen war das Logo von Amazon Luxemburg aufgedruckt. Durch Rückfragen der Opfer bei Amazon wurde der Betrugsverdacht erhärtet und Strafanzeigen bei der Polizei erstattet. Rechnungen von Amazon werden ausschließlich per Mail und nicht auf dem Postweg verschickt.