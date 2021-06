Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise : Telefonbetrüger bringen Trierer Rentnerin um hohen Geldbetrag

Trier Erneut haben Telefonbetrüger in Trier zugeschlagen und eine Rentnerin um einen hohen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Die Polizeiinspektion Trier warnt vor Abzocke am Telefon und fahndet nach dem Geldabholer.

Die Rentnerin aus dem Ortsbezirk Gartenfeld ist am Dienstagmittag, 1. Juni, Opfer der Telefonbetrüger geworden. Diesmal berichtete eine angebliche Angehörige der Frau am Telefon von einem schweren Unfall. Zur Abwendung einer Inhaftierung sei die sofortige Zahlung einer Kaution erforderlich. Die so überrumpelte 85-Jährige übergab gegen 12 Uhr einem Geldabholer einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag. Dieser Mann soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Er ist etwa 160 Zentimeter groß und trug ein schwarzes T-Shirt. Der Mann hatte dunkle, kurze Haare und ein südländisches Aussehen. Nach der Geldübergabe entfernte er sich in Richtung Güterstraße.