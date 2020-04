An Autorad festgebunden : Trierer Rettungskräfte suchen Mann in Mosel

Foto: Jan Söfjer

Trier Ein Radfahrer hat in der Nacht zum Mittwoch einen Mann am Moselufer gesehen, der sich an ein Autorad festgebunden hatte. Feuerwehr und Polizei suchten daraufhin die Mosel und das Ufer ab.

Ein Radfahrer hat Dienstagnacht kurz nach 22 Uhr einen Mann am St.-Barbara-Ufer gesehen, der sich mit einem Seil an ein Autorad festgebunden hat. Als der Radfahrer verstand, dass der Mann möglicherweise vorhatte, mit einem Gewicht in die Mosel zu gehen, drehte er um, konnte den Mann aber nicht mehr finden. Der Radfahrer alarmierte daraufhin die Rettungskräfte.

Der Notruf ging um 22.18 Uhr bei der Polizei Trier ein, welche mit zwei Streifenwagen ausrückte. Die Berufsfeuerwehr Trier, die direkt an der Mosel eine Wache hat, rückte mit der Wache eins, der Wache zwei und der Wasserrettung aus. Laut Mario Marx, Abteilungsleiter Einsatz und Organisation bei der Berufsfeuerwehr Trier sowie diensthabender Führungsdienst, waren rund 20 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Die Wasserrettung suchte von einem Boot aus mit Handleuchten und einer Stange die Mosel und das Ufer zwischen der Römerbrücke und der Konrad-Adenauer-Brücke ab. Von der Römerbrücke aus leuchtete ein Drehleiterwagen mit einem großen Strahler die Mosel aus. Feuerwehr- und Polizeikräfte suchten das Ufer an beiden Seiten ab.