Zeugen gesucht : Nötigung und Körperverletzung – Zwei Autofahrer prügeln sich bei Sirzenich

Trierweiler Ein Überholmanöver endete am Freitagnachmittag in einer Prügelei. Was passiert ist.

Ein Peugeot-Fahrer überholte gegen 15.15 Uhr auf der B 51 Richtung Trier in Höhe der Abfahrt Sirzenich mehrere Fahrzeuge. Dieses Manöver missfiel dem Fahrer eines schwarzen BMW: Er fuhr zunächst dicht auf den Peugeot auf, überholte ihn und bremste ihn schließlich aus.

Die anschließenden verbalen Streitigkeiten entwickelten sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein weiterer BMW-Fahrer mischte sich in das Geschehen ein und unterstützte den Drängler.