Von Dienstag auf Mittwoch : Firmentransporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Trierweiler Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Jetzt sucht die Kripo nach Zeugen.

Bisher Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch, 14. September, zwei Transporter auf einem Firmengelände in der Straße „Auf Vogelsang“ auf. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie hochwertige Werkzeuge. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 13. September, 17 Uhr und Mittwoch, 14. September, 7 Uhr.