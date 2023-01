Vorfall in Trierweiler : Unbekannte kippen Altöl in Altglascontainer – Feuerwehr muss kontaminierten Boden entfernen

Foto: Polizei

Trierweiler Am 9. Januar entdeckten Mitarbeiter der ART, dass Unbekannte Altöl in einem Altglascontainer in Trierweiler entsorgt hatten. Das rief die Feuerwehr auf den Plan.

Der Container befindet sich in der Feldstraße. Laut Polizei gelangte das Öl ins Erdreich, sodass die Feuerwehr den kontaminierten Boden entsorgen musste.