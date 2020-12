Raub : Trio überfällt Pizzaboten in Trier und flüchtet mit Beute

Trio überfällt Pizzaboten in Trier und flüchtet mit Beute

Trier Drei unbekannte Männer haben laut Polizei am Montagabend einen Pizzalieferanten in der Trierer Ausoniusstraße überfallen und ausgeraubt. Es gibt ausführliche Beschreibungen der gesuchten Täter.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der 20-jährige Geschädigte gegen 20.25 Uhr mit seinem Motorroller eine Pizza in die Ausoniusstraße geliefert. Auf Höhe der Toni-Corus-Sporthalle sollen ihn drei Männer erwartet haben, die auf einer Parkbank an einem Fußweg neben der Sporthalle saßen.

Einer der Männer habe die Pizza zunächst entgegengenommen. Als der Pizzabote wieder zu seinem Motorroller ging, habe der Mann plötzlich hinter ihm gestanden und einen Teleskop-Schlagstock in der Hand gehabt. Der Unbekannte forderte den 20-Jährigen auf, seine Geldbörse herauszugeben. Anschließend flüchteten die drei Männer in Richtung des Parkplatzes in der Langstraße.