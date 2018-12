später lesen Polizei Tritt gegen die Toilettentür FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Eine Toilettentüre wurde in der Grundschule in Hetzerath beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter augenscheinlich gegen die Tür getreten, was zu einem Riss im unteren Bereich des Türblattes geführt habe.