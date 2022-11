Blaulicht : Feuerwehreinsatz in Trittenheim

Foto: Agentur Siko 8 Bilder Feuerwehreinsatz in Trittenheim

Trittenheim Wegen starker Rauchentwicklung musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag in Trittenheim ausrücken. Der Kamin eines Wohnhauses stand dort in Flammen.

