Blaulicht : Unbekannter beschädigt Auto und begeht Unfallflucht

Trittenheim Am 10. Mai, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr wurde in Trittenheim im Bereich der dortigen Sparkasse in der Moselweinstraße ein dunkelgrauer Skoda durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der oder die unbekannte Täter*in einige Zeit an der Unfallstelle auf und schaute sich den Schaden an. Anschließend verließ er oder sie die Unfallstelle unerkannt.