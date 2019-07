Feuer schnell gelöscht : Trocker brennt in Garage

Meckel In Meckel ist am Mittwochnachmittag ein Feuer in einem Nebengebäude eines Wohnhauses ausgebrochen.

