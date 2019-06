Polizei : Trotz Haftbefehls: 25-Jährige darf am Flughafen Hahn weiterreisen

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hahn Wie die Bundespolizei erst jetzt mitteilte, hatte bereits am Samstag eine junge Frau bei der Einreisekontrolle der Passagiere eines Fluges aus Rumänien Glück. Beamte der Bundespolizei stellten am Flughafen-Hahn fest, dass gegen die 25-Jährige ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Diebstahls vorlag.

Da die Frau den im Haftbefehl geforderten Betrag von 1180 Euro bezahlte, blieb sie auf freiem Fuß und konnte ihre Reise fortsetzen.

(red/iro)