Gerolstein : Mann pöbelt in Supermarkt in Gerolstein

Gerolstein Die Polizei hat am Samstagmittag einen 34-Jährigen aus einem Supermarkt in der Brunnenstraße in Gerolstein eskortiert, in dem er bereits Hausverbot hatte – was er aber offenkundig zum wiederholten Male missachtete.