Polizei : Trotz Überschlags nahe Hillesheim: Junge Insassen bleiben unverletzt

Die Polizei im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Daun Eine 19-Jährige aus dem Vulkaneifelkreis fuhr am Samstag gegen 20.40 Uhr mit ihrem Auto auf der K 56 von Hillesheim in Richtung Gerolstein. In einer langgezogenen Linkskurve geriet sie auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern.