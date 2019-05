Polizei : Trunkenheitsfahrt verhindert

Foto: TV/Klaus Kimmling

Thalfang Durch das beherzte Eingreifen eines Passanten wurde in der Nacht zum Donnerstag in Thalfang eine Trunkenheitsfahrt verhindert. Gegen 0.15 Uhr hatte der Passant einen alkoholisierten Mann in Thalfang beobachtet und ihn daran gehindert, mit seinem Auto loszufahren.

