Polizei : Tuning- und Poserkontrollen im Stadtgebiet Trier

Foto: dpa/Sebastian Willnow

Trier (red) In Im Stadtgebiet Trier hat es am Donnerstagabend wieder Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf getunte Fahrzeuge und Poserverhalten sowie Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizeiinspektion Trier in Zusammenarbeit mit den Zentralen Verkehrsdiensten der Polizeidirektion Wittlich gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken