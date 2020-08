Blaulicht : Überfall auf Wittlicher Juwelier - Täter auf der Flucht

Wittlich In Wittlich ist am Samstagmittag ein Juweliergeschäft überfallen worden. Der Täter flüchtete, die Fahndung nach ihm läuft.

Wie ein Sprecher des Trierer Polizeipräsidiums auf TV-Anfrage bestätigte, kam es am Samstag gegen 12.15 Uhr zu einem Überfall auf einen Juwelier in der Karrstraße in Wittlich.