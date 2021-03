Überfall : Mann bedroht Tankstellen-Kassierer in Trier mit Messer - Polizei fandet nach Täter

Trier Überfall mit gezücktem Messer: Der Täter hat eine Jeanshose an und eine gesteppte Winterjacke, als er am frühen Mittwochmorgen in der Total-Tankstelle in der Zurmaiener Straße den Kassierer bedroht. Was dann passierte:

Mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden ist laut Polizei der die Nachtschicht verrichtende Kassierer der Total-Tankstelle in der Zurmaiener Straße in Trier. In der Nacht zum Mittwoch habe der unbekannter Täter gegen 3.30 Uhr die Tankstelle betreten.

Als sich der Bedrohte nachdrücklich geweigert habe, Geld herauszugeben, habe der Täter die Tankstelle unverrichteter Dinge verlassen und sei in Richtung des nahegelegenen Schnellrestaurants geflüchtet.

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei sei erfolglos geblieben.

Täterbeschreibung der Polizei:

Der Mann war etwa 180 bis 190 Zentimeter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte eine normale Statur und sprach akzentfreies Deutsch. Er war bekleidet mit einer Jeanshose, einer grün-schwarzen und gesteppten Winterjacke mit einem auffälligen, kreisförmigen Patch auf dem linken Oberarm sowie orangenem Innenfutter. Zudem trug er eine Base-Cap und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Kriminalpolizei fragt, wer Angaben zum Täter oder zur Täterbekleidung machen kann: Hat jemand die verdächtige Person vor oder nach der Tat im Bereich der Tankstelle oder in Trier-Nord gesehen? Wer kann ansonsten sachdienliche Hinweise geben?