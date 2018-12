später lesen Kriminalität Überfall: Maskierter Mann raubt Taxifahrer in Trier-Ehrang aus FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Twittern

Teilen



Ein Maskierter hat am Donnerstagabend, 20.Dezember, gegen 18.30 Uhr in Trier-Ehrang einen Taxifahrer überfallen. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen mit.