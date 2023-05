“Hoffnungslos überladen“ „Hoffnungslos überladen“: Polizei Gerolstein zieht Anhänger aus dem Verkehr

Während des Kontrolltags im gesamten Dienstgebiet der Polizeiwache Gerolstein und der Polizeiinspektion Daun unterstützten Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Wittlich die Vulkaneifeler Beamten. Und für sie gab es noch Weiteres zu beanstanden: So wurden im Bereich der Sarresdorfer Straße in Gerolstein innerhalb von vier Stunden vier Verstöße wegen der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, 16 Verstöße gegen die Anschnallpflicht und drei technische Mängel am Fahrzeug geahndet.