Polizei : Trierer Hausbewohnerin überrascht Einbrecher

Trier Überraschung für eine Hausbewohnerin in Trier-Olewig: Als sie abends nach Hause kam, überraschte sie zwei Einbrecher. Die Fahndung läuft.

Als eine Frau am späten Dienstagabend, 16. Juli, nach Hause kam, stellte sie Einbruchspuren an ihrem Wohnhaus fest. Anschließend bemerkte sie zwei Männer, die von ihrem Wohnhaus in der Straße Brettenbach in Richtung Olewig davonliefen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier warfen die Täter ein Fenster mit einem Stein ein und gelangten so in das Haus. Als die Bewohnerin nach Hause kam, flüchteten sie offenbar ohne Beute. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte der Polizeiinspektion Trier wenige Minuten später in der Nähe des Tatortes einen 25-Jährigen festnehmen. Der in Trier lebende Mann, der bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich bekannt ist, wurde am Mittwoch, 17. Juli, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.