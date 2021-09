Vulkaneifel : Überschlag: Autofahrerin landet im Straßengraben

Immerath Zu schnell unterwegs: Eine Autofahrerin ist in der Vulkaneifel in einer Kurve von der Straße geflogen. Zum Glück entstand nur Sachschaden.

Die 40-jährige Autofahrerin war am Freitagmorgen mit ihrem Auto auf der Landstraße 16 von Lutzerath kommend in Richtung Immerath unterwegs.Im Bereich einer Kurve kam sie in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben, wie die Polizei mitteilt. Verletzt wurde sie nicht.