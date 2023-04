Großeinsatz der Feuerwehr Ein Toter und drei Verletzte nach Dachstuhlbrand in Ürzig

Ende Januar war bei einem Wohnhausbrand in Neuerburg ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in dem Ort im Eifelkreis Bitburg-starb ein 46-jähriger Mann, ein anderer wurde leicht verletzt. Das Feuer war damals, so die Ermittlungen, wegen „eines unsachgemäßen Umgangs mit brennenden Zigaretten“ ausgebrochen, so die Ermittler.