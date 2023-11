Einsatz in Ürzig Traktor droht Abhang hinabzustürzen

Ürzig · Rettungseinsatz in Ürzig: Am Montagnachmittag wurde die Polizei Bernkastel-Kues zu einem Traktor gerufen, der an einem Abhang in Ürzig hing – und drohte, in die Tiefe zu stürzen.

28.11.2023 , 10:18 Uhr

Symbolbild. Foto: dpa/Patrick Seeger