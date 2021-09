Blaulicht : Einsatz wegen angeblichen Flugzeugabsturzes

Ürzig Wie die Übung eines Flugmanövers einen Großeinsatz von Rettungskräften oberhalb der Mosel auslöste.

Es ist kurz nach 19 Uhr am Freitag, als ein besorgter Zeuge die Polizei in Bernkastel-Kues informiert. Demnach habe er ein Kleinflugzeug gesehen, welches sinkend und mit stotterndem Motor sehr tief über die Ortslage Ürzig geflogen und plötzlich hinter der Baumkrone in Richtung Platten verschwunden sei, wie die Polizei mitteilt. Ein Absturz?