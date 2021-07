Blaulicht : Autofahrer verwüstet Rasenplatz

Üxheim Ein Autofahrer hat den Sportplatz in Üxheim beschädigt. Der Grund: „Drifting-Manöver“.

Üxheim Ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Daun fuhr am Samstag, 10. Juli, gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto gezielt über die Rasenfläche des Sportplatzes in Üxheim-Niederehe, um mit seinem heckgetriebenen Wagen dort zu driften. Das teilt die Polizeidirektion in Wittlich mit.