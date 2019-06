Polizei : Drei Verletzte bei PKW-Kollision

Üxheim (red) Ein 19 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein war am Sonntag gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße 74 bei Üxheim unterwegs. Laut Polizeibericht kam ihm aus Richtung Kerpen ein 78 Jahre alter Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen entgegen.

Im Bereich einer Kreuzung kollidierten die Fahrzeuge miteinander, der 78-Jährige kam von der Straße ab und fuhr in eine Böschung. Der 19-Jährige und zwei Insassen des anderen Fahrzeugs wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand wohl Totalschaden.