Vulkaneifel : Ungebetene Gäste: Diebe brechen an Heiligabend in Häuser ein

Ungebetene Gäste: Diebe brechen an Heiligabend in Häuser ein

Üxheim Schock an Heiligabend: Einbrecher haben in Üxheim (Landkreis Vulkaneifel) die Abwesenheit von Hausbesitzern ausgenutzt.

Zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser kam es an Heiligabend in Ortsteilen von Üxheim, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 22:45 Uhr kehrte eine 69-jährige Hausbesitzerin nach einer Abwesenheit am Nachmittag nach Hause zurück und musste feststellen, dass bisher unbekannte Täter in ihr Anwesen in der Nohner Straße in Üxheim-Niederehe eingedrungen waren. Im Inneren des Anwesens hatten die Täter nach Aufhebeln der Terrassentüre nahezu jeden Raum durchwühlt und Wertgegenstände in Form von Bargeld und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.