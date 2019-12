Wetter : Umgestürzte Bäume im Hochwald und an der Saar

Umgestürzte Bäume im Hochwald und an der Saar

Greimerath/Taben-Rodt Ein Sturmtief mit Böe von bis zu 90 Kilometern pro Stunden ist am frühen Samstag über die Region hinweggezogen. Größere Schäden gibt es laut Polizei keine, einige Bäume stürzten aber um. Der Überblick.

Noch in der Nacht musste die Feuerwehr Taben-Rodt auf die Landstraße 133 zwischen Freudenburg und Taben- Rodt (Kreis Trier-Saarburg) ausrücken. Dort meldeten Autofahrer einen umgestürzten Baum. Dieser wurde zwar beseitigt, dennoch musste die Strecke komplett gesperrt werden. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass an einem Hang drei Bäume entwurzelt wurden und sich auf der anderen Straßenseite in weiteren Bäumen festgefangen hatten.