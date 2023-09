Löscheinsatz in der Vulkaneifel Unachtsamkeit löst Brand nahe eines Wohnhauses in Daun aus

Daun · Feueralarm in Daun am Montagmorgen: Dort hat es unterhalb eines Balkons an einem Haus gebrannt. Zum Glück bemerkten die Nachbarn das Feuer. Was die Ursache war.

04.09.2023, 10:38 Uhr

Foto: TV/Frank Göbel