Versammlungen : Erneut unangemeldete Kundgebungen gegen Corona-Auflagen - 72 Ermittlungsverfahren

Auch in Trier gab es eine unangemeldete Kundgebung. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Foto: Agentur Siko

Trier Auch am Montagabend gab es in der Region erneut einige unangemeldete Kundgebungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Die Polizei stoppte die Aufzüge.

Wie die Polizei mitteilte, wurden gegen 72 Personen Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die aktuell geltende Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz und des Versammlungsgesetzes eingeleitet.

Gegen 18.15 Uhr sammelten sich zeitweise rund 40 Personen im Bereich des Unteren Marktes in Morbach. Die Personen standen in Kleingruppen zusammen und gingen schließlich in Richtung Rathaus. Bereits gegen 18.30 Uhr reduzierte sich die Teilnehmeranzahl nach Ansprache durch die Polizei und Einforderung der Auflageneinhaltung deutlich. Durch hinzugezogene umliegende Einsatzkräfte wurde die verbliebene Personengruppierung einer Personenkontrolle unterzogen. Wegen Verstößen gegen die aktuell geltende Corona-Bekämpfungsverordnung wurden drei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 17.30 Uhr sammelten sich in Saarburg im Bereich des Unteren Marktes mehrere Personen, die später auf eine Gruppe von bis zu 120 Personen anwuchs. Die Gruppe ging schließlich durch die Innenstadt in Richtung Altstadtkreisel. Seitens der vor Ort anwesenden und originär zuständigen Versammlungsbehörde wurde eine Untersagung des Aufzugs abgelehnt. Die Polizeibeamten sorgten für die Einhaltung von Auflagen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes. Nach gut einer Stunde löste sich die Gruppierung auf. Verstöße gegen die aktuell geltende Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz wurden nicht festgestellt.

Die Trierer Polizei stellte gegen 19.10 Uhr im Bereich der Brotstraße eine größere Ansammlung von ca. 50 Personen fest. Diese gaben sich als Corona-Maßnahmen-Kritiker zu erkennen und wollten mit ihrem nicht angemeldeten Aufzug durch die Fußgängerzone. „Die Gruppierung verhielt sich auf Ansprache unkooperativ und beharrte auf ihrem Vorhaben“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Auflagen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden auch nach Aufforderung ignoriert und nicht beachtet. Der Aufzug wurde in enger Abstimmung mit der Versammlungsbehörde der Stadt Trier aufgrund der aktuellen hochdynamischen Infektionslage, den nach wie vor hohen Inzidenzwerten im Stadtgebiet Trier sowie dem Trierer Umland, als auch der hohen Personendichte in der Fußgängerzone zu den Geschäftszeiten, aus Gründen des Gesundheitsschutzes und den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Bereits kurz nach Beginn des Aufzugs stoppten Beamte die Gruppe. Nach Feststellung der Personalien wurden insgesamt 46 Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die aktuell geltende Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz eingeleitet.