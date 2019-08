Polizei : Rinder entlaufen durch beschädigten Zaun

Eisenach Zwei frei laufende Rinder, ein beschädigtes Weidezaungerät und ein niedergetretener Zaun in Eisenach. Der Fall beschäftigt die Polizei Bitburg.

(red) Warum laufen denn meine Rinder frei herum? Das fragte sich der Eigentümer der Tiere in Eisenach, nachdem er erfuhr, dass die beiden in Eisenach, oberhalb des Friedhofs, frei herum liefen. Nachdem er die Rinder wieder zurück in ihre Wiese geführt hatte, stellte er fest, was passiert war: Unbekannte hatten das batteriebetriebene Weidezaungerät gestohlen und der Zaun um den ehemaligen Standort des Gerätes niedergetreten. Den Diebstahl zeigte der Geschädigte am Freitagabend bei der Polizei an. Bei der gestohlenen Anlage handelt es sich um ein Gerät der Marke „aidar“, Typ BE 300. Hinweise an die Polizei Bitburg, Telefon 06561/96850.