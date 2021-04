Umwelt : Illegale Müllablagerung im Wald

Weinsfeld Eine Spaziergängerin hat am Ostersonntag bei der Polizei Prüm eine illegale Müllablagerung im Waldstück bei Weinsfeld, unterhalb der Prümtalbrücke (BAB 60), gemeldet. Vor Ort stellte die Polizei 20 Müllsäcke mit Hausmüll fest.

Hinweise auf einen möglichen Verursacher konnten allerdings keine gefunden werden. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte durch einen weiteren Zeugen ermittelt werden, dass die Müllsäcke an dieser Örtlichkeit bereits vor einer Woche dort gesichtet wurden.

Die Polizeiinspektion Prüm erbittet nun Hinweise durch etwaige Zeugen der Ablagerung, telefonisch an die 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de .