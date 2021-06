Blaulicht : Gefährliche Sachbeschädigung

Foto: TV/Klaus Kimmling

Jünkerath (red) Vermutlich drei junge Männer sind verantwortlich für gefährliche Sachbeschädigungen in Jünkerath am Donnerstag gegen 1.15 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, haben sie einen Verkehrsleitpfosten in Höhe der Burgstraße sowie die massive Halterung eines Hydrantenschildes aus Stahlbeton in der Birbachtalstraße (Weg zum Stausee) erheblich beschädigt.

Die zuletzt genannte Halterung muss durch erhebliche Kraftaufwendung mutwillig aus dem Betonfundament gehebelt und zu Boden geschmettert worden sein. Zudem wurden in der Gewerkschaftsstraße drei Gullydeckel ausgehebelt, die ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer wieder eingesetzt hat, bevor andere Menschen zu Schaden kamen.